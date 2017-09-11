В Раде требуют наказать депутатов, прорвавшихся через границу с Саакашвили

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Украинская партия "Народный фронт", входящая в парламентское большинство, требует от правоохранителей привлечь к ответственности депутатов Верховной рады, которые вместе с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили "незаконно пересекли" границу Украины, говорится в заявлении на сайте партии в понедельник.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и еще четыре депутата незаконно пересекли границу Украины вместе с Саакашвили. Возбуждено дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

"Мы требуем от правоохранительных органов немедленного привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному пересечению государственной границы Украины с применением силы, а также разоружению и аресту бандитских формирований, которые принимали участие в штурме границы… Мы ценим позицию Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые не допустили кровопролития… Народные депутаты, которые были причастны к совершению этого преступления, должны понести ответственность, и с них должен быть снят депутатский иммунитет", — говорится в заявлении партии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.