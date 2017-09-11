Народный Совет ЛНР освободил Дейнего от депутатских полномочий

ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего заявил РИА Новости, что Народный Совет ЛНР снял с него депутатские полномочия.

"Сегодня я внес заявление на Народный совет о досрочном прекращении полномочий. Это связано с тем, что у меня появились несколько новые задачи, мне предложили очень интересную работу (в ЛНР — ред.), какую, я думаю, в скорости будет уже известно всем, но пока говорить не хотелось бы. Задачи интересные, но, к сожалению, эта должность несовместима с депутатским мандатом", — заявил Дейнего в понедельник.

По его словам, парламент республики установленной процедурой снял с него полномочия депутата. Дейнего уточнил, что в связи с его вступлением в новую должность глава ЛНР Игорь Плотницкий решит, будет ли он и в дальнейшем оставаться полпредом ЛНР на переговорах в Минске.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.