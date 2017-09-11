На Саакашвили завели дело о сопротивлении правоохранителям

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Дело о незаконном пересечении границы Украины экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили дополнено статьей "сопротивление сотруднику правоохранительного органа", сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников и народных депутатов прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и еще четыре депутата незаконно пересекли границу Украины вместе с Саакашвили. Сообщалось, что возбуждено дело о незаконном переходе границы. При этом при прорыве границы пострадали более 20 силовиков.

"По факту событий пока что зарегистрировано уголовное производство по признакам двух статьей Уголовного кодекса Украины "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа", — сказал Шевченко в комментарии телеканалу "112. Украина".

По его словам, сейчас проходят правовые следственные действия, все данные будут расследованы. Он отметил, что по делу пока никто не фигурирует, дело открыто по факту происшествия. По словам Шевченко, самое суровое наказание по этим статьям — это лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В понедельник Саакашвили находится во Львове, где дал пресс-конференцию. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Сам Саакашвили считает, что не нарушил закон и будет отстаивать в суде свое гражданство Украины. При этом он заявил, что полиция при обыске украла его паспорт.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что экс-президент Грузии мог обжаловать лишение его украинского гражданства, а вместо этого совершил преступление, нарушив государственную границу.