В молдавском городе хотят закрыть единственную русскую школу

КИШЕНЕВ, 11 сен — РИА Новости. В молдавском городе Кантемир местные власти намерены ликвидировать единственную в городе русскую школу — гимназию имени А.С.Пушкина.

Как сообщает Sputnik Молдова , районный совет уже принял решение объединить ее с одним из учебных заведений соседнего села.Школа начала работать полвека назад. В 2003 году она стала лицеем имени Пушкина, но в 2013 году была понижена в статусе и превратилась в гимназию.

Сегодня в ней учится 61 ребенок, при том, что в нынешнем году не были набраны первый и восьмой классы. Те восьмиклассники, которые по причине недобора не попали в родные стены, были вынуждены перейти в молдавские школы.

Новость о "слиянии" школ появилась на фоне празднования пятидесятилетия гимназии. Учебное заведение посетил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин и руководитель представительства Россотрудничества Михаил Давыдов, которые привезли компьютеры, новые парты, телевизор, книги, спортивный инвентарь, стеллажи для библиотеки, наградили выдающихся педагогов и даже заплатили за школьный интернет.

На информацию о возможном закрытии русской школы попала в поле зрения президента республики Игоря Додона. Депутат парламента Владимир Цуркан сообщил педагогам, что команда главы государства "будет работать над тем, чтобы к своему 55-летию гимназия имени Пушкина стала лицеем". А от фонда первой леди "Din suflet" школе передали два стационарных компьютера.

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