Законопроект о Brexit одобрят во втором чтении, считает Мэй

ЛОНДОН, 11 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй убеждена, что ее коллеги по палате общин одобрят законопроект о Brexit, известный еще также как "Великий законопроект об отмене" и Билль об отмене законов ЕС.

"Да, мы уверены в этом. Мы говорили, что это невероятно важный документ для обеспечения спокойного Brexit, в чем заинтересовано и бизнес-сообщество, и вся страна. Мы призываем всех парламентариев поддержать законопроект", — заявил в понедельник журналистам представитель офиса премьера.

Между тем, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил в понедельник, что страна погрузится "в полный хаос", если парламентарии не одобрят законопроект.

"Люди не голосовали за неразбериху, и парламент не должен", — заявил министр.

Законопроект, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, был внесен в парламент 13 июля. Главными его положениями является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение конца действия законов ЕС в стране. Голосование во втором чтении состоится либо в понедельник вечером, либо во вторник утром.

Законопроект, скорей всего, будет принят во втором чтении, однако итог голосования интересен еще и потому, что может свидетельствовать о нынешней ситуации в Лейбористской партии. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин на прошлой неделе заявил, что предпишет членам своей партии голосовать против законопроекта о Brexit, если он останется в нынешнем виде (он считает, что нынешняя версия законопроекта дает правительству право после Brexit без одобрения парламента вносить изменения в существующее законодательство или отменять законы), однако целый ряд депутатов-лейбористов намерен ослушаться лидера и воздержаться от голосования.