МИД: ОБСЕ должно обратить внимание на права русскоязычных в Прибалтике

ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Новый Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств должен обратить внимание на проблемы русскоговорящих людей в странах Балтии, говорится в заявлении директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолия Викторова.

Заявление было распространено во время открытия совещания ОБСЕ по оценке выполнения обязательств в области человеческого измерения.

"Абсолютно неприемлемым является пример многолетней пассивности Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в отношении положения русскоязычного меньшинства в Латвии и Эстонии, а также позорного, унизительного статуса "неграждан" — постыдного для современной Европы явления", — заявил Викторов.

"Рассчитываем, что новый Верховный комиссар будет уделять этим вопросам должное внимание", — добавил он.

В июле Совет министров ОБСЕ одобрил кандидатуру бывшего постоянного представителя Швейцарии при ОБСЕ Томаса Гремингера в качестве генерального секретаря организации. Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств стал недавно ушедший с поста генсека Ламберто Заньер.