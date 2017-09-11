Саакашвили утверждает, что находится на Украине абсолютно легально

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что находится на Украине абсолютно легально.
"Чтобы закончить все разговоры, что я что-то сделал нелегально: я сейчас нахожусь на этой территории абсолютно легально", — сказал Саакашвили в понедельник журналистам во Львове, общение которых транслировало украинское телевидение.
В связи с этим, чтобы юридически оформить пребывания на Украине Саакашвили его адвокаты в понедельник подал в миграционную службу Украины заявление о предоставлении ему статуса лица, пользующегося дополнительной защитой государства, который может предоставить Саакашвили иммунитет от выдачи другим странам по процедуре экстрадиции.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.