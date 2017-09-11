Катар готов к диалогу только при соблюдении международного права

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани на пресс-конференции по итогам встречи. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани на пресс-конференции по итогам встречи. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Катар готов к диалогу с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, но при условии его соответствия международному праву и уважения суверенитета стран, заявил журналистам министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

"Позиция Катара остается той же. Мы готовы говорить с ними, мы готовы общаться на условиях, которые не нарушают международное право и уважают суверенитет стран", — сказал он.

По его словам, в результате блокады со стороны четырех государств Залива нарушаются права порядка 26 тысяч человек.

"Мы здесь, чтобы увидеть серьёзные результаты в отношении блокирующих нас стран", — добавил он, комментируя свой визит на Совет ООН по правам человека.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

На прошлой неделе Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн выпустили совместное заявление после переговоров эмира Кувейта с президентом США, где отметили, что единственным способом урегулирования отношений с Катаром остается выполнение Дохой их 13 требований, в числе которых прекращение финансирования терроризма и вмешательства в дела других государств.