В ДНР заявили, что украинские силовики выпустили более 50 мин за сутки

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 50 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"На донецком направлении противник применил минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По прилегающим районам девяти населенных пунктов выпущено 38 мин калибром 82 и 120 миллиметров. На мариупольском направлении противник выпустил четыре мины калибром 82 миллиметра по окраинам Ленинского, Саханки и Коминтерново, а также активно применялись различные виды гранатометов и стрелкового вооружения", — сказал он.

Басурин добавил, что обстрелам из минометов, бронетехники и стрелкового оружия подверглись населенные пункты в районе Горловки. "На горловском направлении противник выпустил девять мин калибром 82 миллиметра по окраинам Зайцево и Доломитного, обстрелу из БМП и стрелкового оружия подверглась Михайловка", — отметил он.