Саакашвили заявил, что существование и свобода Украины находятся под ударом

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

ЛЬВОВ, 11 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что его жизни и свободе на Украине грозит такая же опасность, как свободе и существованию самой страны.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными, инцидент будет расследовать следственная группа военной прокуратуры совместно с национальной полицией. Генпрокурор страны пообещал дать оценку действий как организаторов незаконного пересечения границы, так и органов власти.

"Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь может быть под ударом. Но существование Украины под ударом, и свобода Украины под ударом. И свобода и существование Украины намного выше, чем свобода и существование отдельно взятого гражданина, включая меня", — заявил Саакашвили в понедельник на брифинге.

Он сказал, что полностью осознает риски для себя на Украине, но "борьба за Украину" важнее.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил ряд европейских стран и в воскресенье вечером прорвался через границу Украины с Польшей. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.