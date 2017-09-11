Саакашвили вернулся в Украину, чтобы оспорить в суде лишение гражданства

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на Украину, чтобы оспорить в суде лишение его гражданства и продолжить борьбу за будущее Украины, а также потому, что очень любит украинский народ и готов отдать за него жизнь.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. В понедельник Саакашвили дал пресс-конференцию.

"Я вернулся к себе домой на Украину, чтобы, во-первых, пойти в суд и защитить мои права. Несколько европейских стран предлагали мне гражданство, но я вернулся на Украину потому, что… я очень уважаю и люблю этот народ… если нужно, готов без всякой патетики отдать свою жизнь за этот героический народ", — сказал Саакашвили журналистам во Львове.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.