ЛНР: силовики разместились на территории действующей школы в Донбассе

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Украинское командование разместило на территории действующей школы бригаду силовиков, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"По информации местных жителей, в населенном пункте Теплое Станично-Луганского района одно из подразделений той же 14 бригады ВСУ заняло часть здания школы и использует его для размещения личного состава в количестве 25-30 человек", — заявил Марочко.

Он отметил, что на территории школы зафиксированы два грузовых автомобиля "Урал" и одна БМП.

"Хочу подчеркнуть тот факт, что школа является действующей, 1 сентября этого года приняла в свои стены около 100 учеников", — уточнил Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.