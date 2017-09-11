ЛНР: силовики разместились на территории действующей школы в Донбассе

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Украинское командование разместило на территории действующей школы бригаду силовиков, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
"По информации местных жителей, в населенном пункте Теплое Станично-Луганского района одно из подразделений той же 14 бригады ВСУ заняло часть здания школы и использует его для размещения личного состава в количестве 25-30 человек", — заявил Марочко.
Он отметил, что на территории школы зафиксированы два грузовых автомобиля "Урал" и одна БМП.
"Хочу подчеркнуть тот факт, что школа является действующей, 1 сентября этого года приняла в свои стены около 100 учеников", — уточнил Марочко.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.