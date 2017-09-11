МВД Британии объяснило увеличение числа депортируемых из страны европейцев

ЛОНДОН, 11 сен – РИА Новости, Мария Табак. МВД Великобритании объяснило увеличение в последнее время числа депортируемых граждан ЕС.

"Мы усилили меры в отношении иностранцев, которые злоупотребляют нашим гостеприимством, совершая в Великобритании преступления, причиняющие страдания жертвам и оказывающие пагубное влияние на общины. Граждан Европейского экономического пространства, повторно совершающих мелкие правонарушения в этой стране, может ожидать ордер на депортацию, действующий от 5 до 10 лет", — заявил РИА Новости представитель министерства.

"Кроме того, те, кто ночует на улице, также могут лишиться права жить в Великобритании и также быть отправлены на родину. Никто не может приезжать в Великобританию с намерением жить на улице, и европейские граждане, так поступающие, нарушают правила свободного передвижения", — отметил он.

Представитель министерства подчеркнул, что ведомство работает с местными властями, социальными службами и благотворительными организациями, чтобы, оказывая помощь реально нуждающимся, бороться с нелегальной миграцией.

Он также подчеркнул, что ведомство тесно работает с властями приоритетных стран над тем, чтобы сделать процесс депортации максимально простым.

Газета Independent , отметив, что почти 5 тысяч граждан ЕС были депортированы из Великобритании за последний год и что эта цифра на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года, высказала предположение, что это связано с изменением приоритетов МИД Великобритании.

"Это происходит на фоне заметного падения общего числа депортированных, что наталкивает на мысль, что внимание МВД и его подразделения по миграционным вопросам сместилось именно в сторону мигрантов из ЕС", — отмечает издание.

В 2010-2011 году из Британии были депортированы 1 тысяча 19 мигрантов из стран ЕС. В 2015-2016 году эта цифра утроилась – до 3 тысяч 485 человек.