Кремль назвал происходящее с Саакашвили на Украине политической клоунадой

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Кремль считает, что происходящее на Украине с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили относится к категории курьезных вопросов и является политической клоунадой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Знаете, на повестке дня Кремля очень много серьезных вопросов, за которыми надо следить. Вот чем мы и занимаемся. Не думаю, что этот вопрос (о Саакашвили) относится к категории серьезных. Скорее, это тема курьезных вопросов и относящихся ближе к категории политической клоунады", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за делом Саакашвили, за его перемещением через границу.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. По последним данным, Саакашвили приехал во Львов, где намерен провести ряд встреч с политиками и дать пресс-конференцию. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента. Саакашвили еще в августе говорил, что по возвращении на Украину намерен в суде отстаивать право на гражданство Украины.