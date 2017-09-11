МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Решений по проведению переговоров в "нормандском формате" в связи с предложением ввести на Донбасс миротворческую миссию пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока каких-либо решений на этот счет нет. Как только уполномоченные наши эксперты такую договоренность достигнут, естественно, состоится, продолжится диалог. Но пока точных наметок нет", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в "нормандском формате" в связи с предложением президента России Владимира Путина ввести на Донбасс миротворческую миссию.