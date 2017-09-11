В ЛНР заявили об иностранных наемниках у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в подконтрольном Киеву городе Счастье на линии соприкосновения в Донбассе около 20 иностранных наемников, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Руководство Украины продолжает прибегать к услугам дорогостоящих иностранных наемников в зоне "АТО". Нашей разведкой установлено, что в зоне ответственности 14 отдельной механизированной бригады (ВСУ — ред.), в населенном пункте Счастье, отмечено нахождение подразделения иностранных наемников в количестве 20 человек", — рассказал Марочко.

В Народной милиции предполагают, что зафиксированные лица могут быть гражданами Польши.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.