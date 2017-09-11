Иракские власти заявили об освобождении от ИГ* 90% территории страны

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Иракское правительство вернуло контроль над 90% территории страны, захваченной боевиками террористической группировки "Исламское государство"*, заявил представитель премьер-министра Ирака Саад аль-Хадиси.
По словам представителя премьера, иракская армия утратила треть вооружения и техники после наступления ИГ*. Согласно данным правительства, в освобожденные от боевиков районы уже вернулись более 2,2 миллиона беженцев.
Иракская армия освободила от ИГ* с начала года города Мосул и Талль-Афар. Теперь армия армия готовится к штурму города Эль-Хавиджа, расположенного на севере страны. В городе почти две тысячи террористов ИГ.
*Террористическая организация, запрещенная в России