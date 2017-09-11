Украинский закон об амнистии игнорирует минские соглашения, считают в ЛНР

ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. Подписав закон об амнистии, президент Украины Петр Порошенко проигнорировал минские договоренности, заявил полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Порошенко ранее подписал закон "Об амнистии в 2016 году", согласно которому участники военной операции в Донбассе, не совершившие тяжких преступлений, выйдут на свободу. По словам генпрокурора Юрия Луценко, благодаря этому решению около 1,7 тысячи украинских военных будут освобождены.

"Обсуждался вопрос принятия Украиной закона об амнистии (в Минске — ред.), который сейчас подписан Порошенко и который освобождает от ответственности целый ряд непонятных лиц – участников "АТО" с украинской стороны и показывает полное игнорирование нормы протокола от 5 сентября 2014 года… стороны взяли на уровне президентов, в том числе Порошенко взял на себя обязательство, обеспечить принятие закона, который запрещает преследование и наказание лиц в связи с событиями на юго-востоке", — сказал Дейнего на открытом аппаратном совещании Совета Министров самопровозглашенной Луганской народной республики.

Он подчеркнул, что официальный Киев системно заявляет о невозможности подобной амнистии, "потому что там есть какие-то особо тяжкие и так далее, то есть начинают уходить в детали, вместо того чтобы реализовать норму международных обязательств".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.