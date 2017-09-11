МККК подтвердил гибель своего сотрудника в Афганистане

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) в Афганистане подтвердило гибель своего сотрудника из Испании в результате нападения в провинции Балх на севере страны.

"Мы подтверждаем, что физиотерапевт из Испании, работающий в нашем ортопедическом центре в городе Мазари-Шариф, был убит. Мы шокированы и опустошены", — говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в Twitter.

Инцидент произошел в понедельник в больнице города Мазари-Шариф. Как сообщили в полиции Афганистана, нападение на сотрудника МККК совершили двое неизвестных. Они заехали на территорию больницы на велосипедах, на которых было спрятано оружие. После нападения они скрылись с места преступления. Позднее полиция сообщила о задержании двух подозреваемых.