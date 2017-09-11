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Порошенко надеется, что Саакашвили будет добиваться возвращения в Грузию

Сюжет:
Пересечение Саакашвили границы Украины (69)
13:2111.09.2017
(обновлено: 13:54 11.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017Михаил Саакашвили на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя незаконное пересечение бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили украинской госграницы, выразил надежду, что тот с таким же упорством будет добиваться возвращения на родину.

Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Эксперт: Порошенко может сделать Саакашвили виновным в проблемах страны
Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными, инцидент будет расследовать следственная группа военной прокуратуры совместно с национальной полицией. Генпрокурор страны пообещал дать оценку действий как организаторов незаконного пересечения границы, так и органов власти.

"Сейчас, я глубоко убежден, это дело правоохранительных органов и они начали действовать. Оставим политику — политикам, преступление — правоохранителям, прокуратуре и суду… Я надеюсь, что этот господин будет в надлежащее время так же и с таким же упорством пробиваться в Грузию, как он пытался попасть на Украину", — сказал Порошенко, открывая совещание по вопросам медицины, которое транслировалось в прямом эфире украинских телеканалов.

Сотрудники полиции у пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Более 20 силовиков пострадали при "прорыве" Саакашвили, заявили в Киеве
Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Прорвался с боем: Саакашвили пересек украинскую границу
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПутешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на одной из улиц в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Путешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.У пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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В результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкУкраинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Украинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкВ результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
В результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.У пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкСаакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре)у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Саакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.Депутат европарламента Яцек Сариуш-Вольски на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Бывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНациональная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.Сотрудники полиции у пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Национальная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСоветник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президента Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Советник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПосле инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с сыном Николозом в вагоне поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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После инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.
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