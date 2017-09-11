Порошенко надеется, что Саакашвили будет добиваться возвращения в Грузию

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя незаконное пересечение бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили украинской госграницы, выразил надежду, что тот с таким же упорством будет добиваться возвращения на родину.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными, инцидент будет расследовать следственная группа военной прокуратуры совместно с национальной полицией. Генпрокурор страны пообещал дать оценку действий как организаторов незаконного пересечения границы, так и органов власти.

"Сейчас, я глубоко убежден, это дело правоохранительных органов и они начали действовать. Оставим политику — политикам, преступление — правоохранителям, прокуратуре и суду… Я надеюсь, что этот господин будет в надлежащее время так же и с таким же упорством пробиваться в Грузию, как он пытался попасть на Украину", — сказал Порошенко, открывая совещание по вопросам медицины, которое транслировалось в прямом эфире украинских телеканалов.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.