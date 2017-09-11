На Украине стартовали совместные с США военные учения

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Официальная церемония открытия украино-американских учений Rapid Trident-2017 состоялась в понедельник во Львовской области Украины, сообщается на сайте Минобороны в понедельник.

"Сегодня, 11 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (село Старычи, Яворовский район Львовской области) состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2017", — говорится в сообщении.

Сообщается, что соруководителями учений в этом году назначены от украинской стороны – полковник Сергей Литвинов, от ВС США — полковник Дэвид Джордан.

По данным Минобороны, в этом году в военных маневрах принимает участие беспрецедентное количество участников – около 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты – от армий США и Канады (всего около 500 человек).

Для проведения учений привлечены несколько десятков единиц автомобильной и легкобронированной техники, при этом выполнение упражнений боевых стрельб не предвидится. Впрочем, для повышения реалистичности маневров в рамках проведения полевой фазы будут применяться современные системы имитации боевой стрельбы MILES.

По данным Минобороны, целью учений является внедрение в вооруженных силах Украины передового опыта армий ведущих стран мира, обмен профессиональными навыками, улучшение уровня взаимодействия между штабами и подразделениями сухопутных войск Украины, США, армий стран-участниц и партнеров НАТО, а также членов программы "Партнерство ради мира".

"Учения предусматривает проведение командно-штабной и полевой фаз, во время которых руководящий состав и офицеры штаба многонациональных подразделений звена "батальон-бригада" будут тренироваться в совместном планировании и проведении операций. А личный состав подразделений отработает тактические элементы, направленные на выполнение задач по назначению с учетом опыта противостояния гибридным формам вооруженной агрессии", — говорится в сообщении.