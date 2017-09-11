На Украине стартовали совместные с США военные учения

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Официальная церемония открытия украино-американских учений Rapid Trident-2017 состоялась в понедельник во Львовской области Украины, сообщается на сайте Минобороны в понедельник.
Сообщается, что соруководителями учений в этом году назначены от украинской стороны – полковник Сергей Литвинов, от ВС США — полковник Дэвид Джордан.
По данным Минобороны, в этом году в военных маневрах принимает участие беспрецедентное количество участников – около 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты – от армий США и Канады (всего около 500 человек).
Для проведения учений привлечены несколько десятков единиц автомобильной и легкобронированной техники, при этом выполнение упражнений боевых стрельб не предвидится. Впрочем, для повышения реалистичности маневров в рамках проведения полевой фазы будут применяться современные системы имитации боевой стрельбы MILES.
"Учения предусматривает проведение командно-штабной и полевой фаз, во время которых руководящий состав и офицеры штаба многонациональных подразделений звена "батальон-бригада" будут тренироваться в совместном планировании и проведении операций. А личный состав подразделений отработает тактические элементы, направленные на выполнение задач по назначению с учетом опыта противостояния гибридным формам вооруженной агрессии", — говорится в сообщении.