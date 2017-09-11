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В мире

Референдум не преступление, заявил глава Женералитета Каталонии

13:1811.09.2017
(обновлено: 13:46 11.09.2017)
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© AP Photo / Manu FernandezМассовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. 19 марта 2017 годаМассовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. 19 марта 2017 года
© AP Photo / Manu Fernandez

БАРСЕЛОНА, 11 сен – РИА Новости. Проведение референдума о самоопределении 1 октября в Каталонии не представляет собой никакого состава преступления, заявил председатель правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон.

Участники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Мы не совершаем никакого преступления. Может быть много разногласий, но наше правительство, парламент не совершили никакого преступления", — заявил Пучдемон на пресс-конференции в Барселоне.

Он также заявил, что если на референдуме выиграют сторонники отделения Каталонии от Испании, то "это даст, по крайней мере, право", чтобы Каталонию "выслушали в ЕС". "Если выиграет (вариант) "да", то у нас будет право, чтобы нас выслушали, у нас будет возможность говорить с господином Юнкером, например. Мы сможем напрямую обратиться к ЕС. Контакты будут очень интенсивными. Надеюсь, что они, по крайней мере, поймут, что нас надо выслушать", — сказал он.

Глава Женералитета также добавил, что не верит в "насильственные последствия" конфликта.

"Отсутствие насилия – это приоритет", — сказал Пучдемон, заверив, что правоохранительные органы Каталонии смогут гарантировать порядок.

Глава Каталонии сказал, что каталонское правительство было заинтересовано в согласовании референдума с властями Испании, но это "было невозможно".

"Надо признать провал, частичную ответственность за который несем и мы. Никогда провалы не бывают виной только одного", — сказал глава Женералитета. Он подтвердил, что, если на референдуме "выиграет "нет", будут проведены досрочные выборы в автономии". Минимальной явки для признания референдума состоявшимся, не существует.

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© Ruptly
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По словам советника (министра) иностранных дел Женералитета Рауля Ромева, то, что делает каталонское правительство "не незаконно — ни в рамках испанской, ни европейской, ни международной юрисдикции". По его словам, все укладывается в "рамки международных договоров".

"Все законно, поскольку есть парламентский мандат… Все имеют право выразить свое мнение – те, кто за, против или хочет воздержаться", — добавил советник.

Досрочные парламентские выборы в Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Ромева также напомнил, что "голосование уже идет" — голосуют те, кто живет за границей и голосуют по почте.

КС Испании в минувший четверг принял к рассмотрению иски правительства страны о незаконности принятых парламентом и правительством Каталонии документов, на основании которых они собираются провести референдум о независимости автономного сообщества 1 октября, приостановив, таким образом их действие.

Однако власти Каталонии заявили, что не подчинятся судебному решению и проведут референдум. Кроме того, в пятницу правительство сообщило, что обжалует в КС принятый каталонским парламентом закон о переходном периоде, предусматривающий порядок отделения автономного сообщества от Испании в случае, если на референдуме победят сторонники отделения.

Верховная прокуратура Каталонии представила в Высший суд Каталонии иски против главы Женералитета Карлеса Пучдемона, членов его правительства, а также членов президиума парламента за созыв референдума о независимости 1 октября. Иски также были приняты к рассмотрению.

Национальный день Каталонии – Диада – проводится в автономном сообществе ежегодно, в память окончания осады Барселоны 11 сентября 1714 года, последнего сражения войны за испанское наследство, после которого каталонцы утратили автономию – королевство Арагона и Каталонии прекратило существование.

Провозглашение 11 сентября Национальным днем Каталонии стало первым указом возобновившего свою деятельность Женералитета в 1980 году. Массовая манифестация в этот день впервые прошла в 2012 году, и с тех пор на улицы выходят сотни тысяч человек, организаторы говорят о цифрах в 1-2 миллиона.

© REUTERS / Albert GeaПредседатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и вице-президент Уриол Жункерас подписывают декрет о проведении референдума о независимости от Испании
© REUTERS / Albert Gea
Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и вице-президент Уриол Жункерас подписывают декрет о проведении референдума о независимости от Испании

 

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