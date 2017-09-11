Референдум не преступление, заявил глава Женералитета Каталонии

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. 19 марта 2017 года

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. 19 марта 2017 года

БАРСЕЛОНА, 11 сен – РИА Новости. Проведение референдума о самоопределении 1 октября в Каталонии не представляет собой никакого состава преступления, заявил председатель правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон.

"Мы не совершаем никакого преступления. Может быть много разногласий, но наше правительство, парламент не совершили никакого преступления", — заявил Пучдемон на пресс-конференции в Барселоне.

Он также заявил, что если на референдуме выиграют сторонники отделения Каталонии от Испании, то "это даст, по крайней мере, право", чтобы Каталонию "выслушали в ЕС". "Если выиграет (вариант) "да", то у нас будет право, чтобы нас выслушали, у нас будет возможность говорить с господином Юнкером, например. Мы сможем напрямую обратиться к ЕС. Контакты будут очень интенсивными. Надеюсь, что они, по крайней мере, поймут, что нас надо выслушать", — сказал он.

Глава Женералитета также добавил, что не верит в "насильственные последствия" конфликта.

"Отсутствие насилия – это приоритет", — сказал Пучдемон, заверив, что правоохранительные органы Каталонии смогут гарантировать порядок.

Глава Каталонии сказал, что каталонское правительство было заинтересовано в согласовании референдума с властями Испании, но это "было невозможно".

"Надо признать провал, частичную ответственность за который несем и мы. Никогда провалы не бывают виной только одного", — сказал глава Женералитета. Он подтвердил, что, если на референдуме "выиграет "нет", будут проведены досрочные выборы в автономии". Минимальной явки для признания референдума состоявшимся, не существует.

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По словам советника (министра) иностранных дел Женералитета Рауля Ромева, то, что делает каталонское правительство "не незаконно — ни в рамках испанской, ни европейской, ни международной юрисдикции". По его словам, все укладывается в "рамки международных договоров".

"Все законно, поскольку есть парламентский мандат… Все имеют право выразить свое мнение – те, кто за, против или хочет воздержаться", — добавил советник.

Ромева также напомнил, что "голосование уже идет" — голосуют те, кто живет за границей и голосуют по почте.

КС Испании в минувший четверг принял к рассмотрению иски правительства страны о незаконности принятых парламентом и правительством Каталонии документов, на основании которых они собираются провести референдум о независимости автономного сообщества 1 октября, приостановив, таким образом их действие.

Однако власти Каталонии заявили, что не подчинятся судебному решению и проведут референдум. Кроме того, в пятницу правительство сообщило, что обжалует в КС принятый каталонским парламентом закон о переходном периоде, предусматривающий порядок отделения автономного сообщества от Испании в случае, если на референдуме победят сторонники отделения.

Верховная прокуратура Каталонии представила в Высший суд Каталонии иски против главы Женералитета Карлеса Пучдемона, членов его правительства, а также членов президиума парламента за созыв референдума о независимости 1 октября. Иски также были приняты к рассмотрению.

Национальный день Каталонии – Диада – проводится в автономном сообществе ежегодно, в память окончания осады Барселоны 11 сентября 1714 года, последнего сражения войны за испанское наследство, после которого каталонцы утратили автономию – королевство Арагона и Каталонии прекратило существование.

Провозглашение 11 сентября Национальным днем Каталонии стало первым указом возобновившего свою деятельность Женералитета в 1980 году. Массовая манифестация в этот день впервые прошла в 2012 году, и с тех пор на улицы выходят сотни тысяч человек, организаторы говорят о цифрах в 1-2 миллиона.