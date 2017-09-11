В Тегеране у офиса ООН прошли протесты в поддержку мусульман Мьянмы

Члены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с Бангладеш

Члены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с Бангладеш

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сотни иранцев участвуют в мирной акции протеста перед зданием офиса ООН в Тегеране в поддержку мусульман народности рохинджа, сообщает агентство Fars.

По данным агентства, протестующие призывают ООН и правозащитные организации положить конец кровопролитию в Мьянме. Они держат плакаты, которые гласят: "Остановите геноцид в Мьянме!".

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа (рохинья) и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, продолжается многие годы. В последнее время произошла эскалация конфликта. Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.