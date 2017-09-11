Додон обеспокоен принятым на Украине законом об образовании

КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в понедельник, что обеспокоен судьбой румын и молдаван, проживающих на территории Украины, в связи с принятием Верховной радой закона об образовании.

Ранее парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии отметил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях.

"Одна из основных задач демократии — защита прав этнических меньшинств, терпимость к культуре и традициям соотечественников, уважение их желания воспитывать детей на их родном языке", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что "абсолютное большинство полиэтнических и мультикультурных стран стремятся обеспечить соблюдение этих прав". "В этой связи выражаю обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины, общины, которая в настоящее время рискует подвергнутся денационализации вследствие несправедливого закона, введенного в Киеве", — подчеркнул Додон.

Молдавский лидер обратился к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств.

"Напоминаю им, что в Молдавии права украинской общины соблюдаются. Призываю к столь же конструктивному подходу и со стороны соседнего государства. Очень надеюсь, что нынешнее политическое руководство в Киеве осознает негативные последствия этого закона и предпримет соответствующие шаги, чтобы отказаться от него", – отметил Додон.