Порошенко похвалил пограничников, не применивших оружие против Саакашвили

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские пограничники во время прорыва экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили госграницы действовали правильно, не применив оружие, на что имели право.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

"Я считаю, что наши пограничники… сделали правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное юридическое право. Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались", — сказал Порошенко в понедельник в ходе выступления, которое транслировал в прямом эфире украинский телеканал.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.