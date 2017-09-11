Ливан пожалуется СБ ООН из-за низкого пролета самолетов Израиля над Сайдой

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ливан готовится подать жалобу против Израиля в Совет безопасности ООН из-за пролета израильских самолетов над городом Сайда на низкой высоте, заявил министр иностранных дел Ливана Джебран Бассиль.

Самолеты израильских ВВС пролетели в воскресенье крайне низко над ливанским городом Сайда, вызвав панику среди жителей. СМИ сообщали, что самолеты на низкой высоте преодолели звуковой барьер, из-за чего в домах полопались стекла. Из-за инцидента одна женщина упала в обморок на рынке.

"Мы начали подготовку к подаче жалобы в Совбез ООН против Израиля из-за пролета его самолетов на низкой высоте над нашей южной столицей Сайдой, из-за которого был нанесен ущерб — материальный, моральный, а также нашему суверенитету", — написал Бассиль в Twitter.

Город Сайда находится в 30 километрах к югу от Бейрута на берегу Средиземного моря.

Как сообщал РИА Новости источник в Дамаске, ВВС Израиля нанесли удар по позициям армии Сирии 7 сентября из воздушного пространства Ливана. Сирийские военные заявили тогда, что жертвами удара стали два человека. Израиль официально инцидент не комментировал, но местные СМИ сообщили, что целью был центр, якобы связанный с разработкой химоружия.