Юрист рассказал, чем грозит Саакашвили пребывание на Украине

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили могут привлечь к ответственности на Украине за незаконное пересечение границы, а потом экстрадировать в Грузию по запросу грузинских властей, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено уголовное ело о незаконном переходе границы.

"Для Украины самый красивый выход – выдворить Саакашвили за пределы страны обратно в Польшу без привлечения его к уголовной ответственности. Но если будет ясно, что он, невзирая ни на что, будет стремиться добиться справедливости в его понимании, они могут дело передать в суд", — сообщил Капустин.

В этом случае эксперт не исключает, что Саакашвили могут сначала осудить на Украине за незаконное пересечение границы, а затем экстрадировать по запросу в Грузию.

"Если официальный запрос в прокуратуру Украины есть о привлечении Саакашвили к ответственности за совершенные преступления в Грузии, то они могут его экстрадировать в Грузию на основе этого запроса. Другое дело, что тут получается некая юридическая проблема, потому что он обвиняется в совершении правонарушения на территории Украины, с другой стороны есть запрос о его экстрадиции. Либо украинский суд рассмотрит оба инкриминируемых ему деяния, либо они его привлекут к ответственности, а потом могут передать еще и Грузии", — считает он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.