МИД Израиля не прокомментировал помилование Лапшина властями Азербайджана

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Израиля отказался комментировать решение властей Азербайджана помиловать блогера Александра Лапшина, у которого есть российское и израильское гражданство.
Лапшин, осужденный за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и оказывали консульскую поддержку соотечественнику. Ранее адвокат блогера Эдуард Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль. Алиев подписал в понедельник распоряжение о помиловании Лапшина.
"На данном этапе без комментариев", — текстовым сообщением ответил пресс-секретарь израильского внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон на запрос РИА Новости.
Азербайджанское госгосагентство "Азертадж" цитирует помощника президента страны по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, который сказал, что МИД и посольство Израиля занимаются организацией экстрадиции Лапшина. Он выразил надежду, что процедура "займет очень короткое время".
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.