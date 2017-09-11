Правовое решение по Саакашвили обещают принять в ближайшее время

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили не имеет никаких законных оснований для пребывания на территории Украины, поэтому в ближайшее время по нему будет принято "правовое решение", заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии украинскому телеканалу Эспрессо.TV.
"Нет никаких законных оснований для его пребывания сейчас на территории Украины. Потому что, во-первых, это лицо, которое лишено украинского гражданства, во-вторых, это лицо, которое незаконно пересекло государственную границу", — сказал Слободян, слова которого приводит в понедельник сайт телеканала.
По его словам, "правовые решения в этом вопросе будут приняты и реализованы в ближайшее время".
По последним данным, Саакашвили находится во Львове, где в понедельник он собирается встречаться с политиками и дать пресс-конференцию.