ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн предполагает, что в Венесуэле были совершены преступления против человечности. Об этом он заявил, выступая на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Мои расследования предполагают, что, возможно, были совершены преступления против человечности, которые могут быть подтверждены только последующими судебными расследованиями. Я поддерживаю концепцию национальной Комиссии по правде, однако этот механизм неполноценен. Я призываю переформировать его в сторону поддержки и вовлечения международного сообщества. Я также призываю СПЧ ООН создать международную комиссию по расследованию нарушений прав человека в Венесуэле", — сказал он.

36-я сессия СПЧ ООН пройдет в Женеве 11-29 сентября.