В ООН озабочены ростом арестов мигрантов в США

ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн выразил озабоченность ростом арестов законопослушных мигрантов в США, а также случаями расизма и антисемитизма в штате Виргиния. Об этом он заявил, выступая на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Я озабочен ростом арестов и депортаций законопослушных иммигрантов. Количество задержаний мигрантов без криминальных обвинений за первые пять месяцев этого года на 155% выше, чем за тот же период 2016 года. Некоторые мигранты, в том числе те, кто долго прожил в стране, теперь настолько боятся экстрадиции, что отказываются от обращения в полицию или суды", — сказал он.

Глава УВКПЧ ООН при этом выразил озабоченность в связи со случаями антисемитизма и расизма в американском штате Виргиния, в том числе в интернете.

"Свобода слова является бесценным и основным правом, согласно международным стандартам и законам США, и она не должна превращаться в оружие из-за призывов к насилию и ненависти", — отметил он.

Тридцать шестая сессия СПЧ ООН проходит в Женеве 11-29 сентября.