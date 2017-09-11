В ООН озабочены ростом арестов мигрантов в США

ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн выразил озабоченность ростом арестов законопослушных мигрантов в США, а также случаями расизма и антисемитизма в штате Виргиния. Об этом он заявил, выступая на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Глава УВКПЧ ООН при этом выразил озабоченность в связи со случаями антисемитизма и расизма в американском штате Виргиния, в том числе в интернете.
"Свобода слова является бесценным и основным правом, согласно международным стандартам и законам США, и она не должна превращаться в оружие из-за призывов к насилию и ненависти", — отметил он.
Тридцать шестая сессия СПЧ ООН проходит в Женеве 11-29 сентября.