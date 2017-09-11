В ООН расценили события в Мьянме как пример "этнической чистки"

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Мьянме в отношении представителей народности рохинджа является примером "этнической чистки", заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

"Из-за того, что Мьянма отказывается предоставить доступ для расследований нарушений в области прав человека, ситуацию нельзя полностью оценить, однако она кажется ярким примером этнической чистки", — заявил он, выступая в понедельник на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека.

Глава УВКПЧ ООН напомнил, что еще в прошлом году указывал на то, что нарушения прав человека в Мьянме в отношении народности рохинджа, "вероятно, могут быть расценены как преступления против человечности, если так решит Международный уголовный суд".

Он призвал власти Мьянмы завершить операцию в районе проживания рохинджа и "прекратить притворяться, что они сами поджигают свои дома и уничтожают свои деревни".

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа (рохинья) и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, продолжается многие годы. В последнее время произошла эскалация конфликта. Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.