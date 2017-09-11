Генконсул: Россия не станет мешать с получением виз рядовым гражданам в США

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Россия не будет создавать искусственных препятствий для рядовых граждан с получением российских виз, как это сделали со своей стороны США, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.
"К примеру, у нас в последние буквально день-два уже возник один сложный случай. С одним российским гражданином, студентом, который учится в штате Луизиана, произошел несчастный случай – он впал в кому. Это произошло в Хьюстоне, где он был немедленно помещен в госпиталь", — сказал высокопоставленный дипломат.
По его словам, "мама (студента) срочно обратилась в консульский отдел посольства США в Москве, чтобы получить визу и вылететь к сыну".
2.6%Да, у меня уже поданы документы, не знаю, что будет дальше
4.1%Хотел(а) поехать туда, но теперь откажусь от планов – быстро оформить визу не получится
93.3%Нет, я и не собирался(лась) в США
"Могу сказать, что мы со своей стороны искусственных препятствий для рядовых граждан с получением виз создавать не будем", — подчеркнул генконсул.
США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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