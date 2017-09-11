Генконсул: Россия не станет мешать с получением виз рядовым гражданам в США

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Россия не будет создавать искусственных препятствий для рядовых граждан с получением российских виз, как это сделали со своей стороны США, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновилась, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. До этого американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"К примеру, у нас в последние буквально день-два уже возник один сложный случай. С одним российским гражданином, студентом, который учится в штате Луизиана, произошел несчастный случай – он впал в кому. Это произошло в Хьюстоне, где он был немедленно помещен в госпиталь", — сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, "мама (студента) срочно обратилась в консульский отдел посольства США в Москве, чтобы получить визу и вылететь к сыну".

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"Но у нее не приняли документы. С ее слов, сказали, что пока не принимают документы у российских граждан. Мы сейчас пытаемся помочь решить этот вопрос, к ситуации подключился консульский департамент МИД. Это характерный пример, что происходит вследствие решения США ограничить выдачу виз в России. И такие ситуации могут возникать постоянно", — отметил Писарев.

"Могу сказать, что мы со своей стороны искусственных препятствий для рядовых граждан с получением виз создавать не будем", — подчеркнул генконсул.

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

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