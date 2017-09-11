Азербайджанские власти заявили о попытке Лапшина совершить суицид

БАКУ, 11 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Помилованный в понедельник президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым блогер Александр Лапшин пытался совершить самоубийство в связи с задержкой его экстрадиции в Израиль, сейчас он находится под наблюдением врачей, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Лапшин, осужденный за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и оказывали консульскую поддержку соотечественнику. Ранее адвокат блогера Эдуард Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль. Алиев подписал в понедельник распоряжение о помиловании Лапшина.

"Его освобождение от оставшегося срока наказания и передача Израилю давно было на повестке дня, и проводились обсуждения между соответствующими органами. Но, к сожалению, соответствующие структуры Израиля очень затянули процесс в связи с экстрадицией Лапшина. И вчера случилась неприятность, он хотел совершить самоубийство в СИЗО. К счастью, благодаря срочному вмешательству тюремных надзирателей самоубийство удалось предотвратить. Сейчас он находится под наблюдением врачей", — приводит слова Гасанова госагентство "Азертадж".

По его словам, сейчас экстрадицией Лапшина заняты МИД и посольство Израиля в Баку. "Надеемся, что экстрадиция займет очень короткое время", — сказал Али Гасанов.