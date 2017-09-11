Российский генконсул в Хьюстоне рассказал о работе во время урагана "Харви"

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Ураган "Харви", который обрушился в конце лета на Техас, было довольно напряженно и тревожно переживать, все время звучали сирены с предупреждением о торнадо и наводнениях, рассказал в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

"Лично у меня неделя проходила очень напряженно. Когда начался ураган, и в Хьюстоне это вылилось в очень сильный дождь, три дня шел тропический ливень, тогда стало понятно, что начались наводнения. В первую ночь урагана с субботы на воскресенье вообще поспать не удалось. Местные власти все время опасались, что как следствие шторма появятся торнадо и будут быстрые подтопления территорий. Каждые 15-20 минут раздавалась сирена из телевизора или из мобильных телефонов, где сообщалось о возможном резком поднятии уровня воды или об угрозах торнадо", — сообщил высокопоставленный дипломат.

По его словам, это "было довольно напряженно и тревожно переживать". Писарев при этом отметил, что места для проживания сотрудников генконсульства были выбраны удачно, и они оказались вне зоны наводнений.

"Эти места одни из немногих в Хьюстоне, которые не подтапливаются. Они расположены довольно высоко и, несмотря на то, что неподалеку протекает пара небольших речек, угрозы затопления не возникло", — сказал Писарев, добавив, что "с точки зрения угроз жизни и здоровью сотрудникам генконсульства с семьями и детьми в Хьюстоне ничего не угрожало".

Тем не менее, генконсул дал распоряжение всем сотрудникам "никуда не выходить и никуда не выезжать".

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви", жертвами которого, по последним данным, стали 60 человек. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.

Здание, в котором расположено генконсульство РФ в Хьюстоне, 27 августа оказалось в зоне подтопления, и доступа к нему не было. Возобновить работу в полном объеме удалось к 6 сентября.

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