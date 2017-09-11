МИД Польши назвал инцидент с Саакашвили "политической игрой" Украины

ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в понедельник, что считает внутренним делом Украины воскресный инцидент с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. По последним данным, Саакашвили приехал во Львов.

"Это внутренняя политическая игра Украины", — заявил Ващиковский в эфире Польского телевидения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.