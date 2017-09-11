Сын Нетаньяху убрал из соцсети карикатуру, раскритикованную за антисемитизм

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен — РИА Новости. Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху убрал со страницы в социальной сети Facebook карикатуру на оппонентов своего отца после того, как попал под шквал критики за использование антисемитских мотивов и заслужил одобрение американских ультраправых.

Провисевшая около суток картинка, которую 26-летний Яир Нетаньяху озаглавил "Пищевая цепь", изображала американского миллиардера Джорджа Сороса, прямоходящую рептилию и потирающую руки фигуру в капюшоне за спиной критиков Нетаньяху-старшего.

"Карикатура, которую опубликовал Яир Нетаньяху, включала откровенные антисемитские элементы. Независимо от намерений, стоявших за публикацией, это изображение несло послание ненависти, и мы рады, что оно удалено", — заявило израильское отделение Антидиффамационной лиги.

Критики указывают, что за основу карикатуры взято изображение, регулярно тиражируемое последователями антисемитских теорий всемирного заговора.

"Каждый еврей должен чувствовать стыд и неловкость из-за карикатуры, опубликованной сыном премьер-министра Израиля и позаимствованной у антисемитов", — прокомментировал публикацию лидер израильской парламентской оппозиции Ицхак Герцог.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, которого Яир Нетаньяху в числе прочих поместил на скандальную карикатуру, предположил, что сын главы правительства нуждается медицинской помощи. "Нам стоит оплатить ему услуги психиатра, а не телохранителя и шофера", — написал он в микроблоге Twitter.

Публикация не осталась незамеченной за океаном и удостоилась похвалы американских радикалов. "Добро пожаловать в клуб, Яир. Совершенно потрясающе. Вау, просто вау", — написал в Twitter бывший лидер расистской организации "Ку-клукс-клан" Дэвид Дьюк.

Карикатура появилась на странице Яира Нетаньяху вскоре после того, как генпрокуратура уведомила его мать о том, что она может предстать перед судом по обвинению в растрате бюджетных средств на закупки ресторанной еды и услуг кейтеринга.

Сам премьер-министр проходит подозреваемым по двум другим делам. Его подозревают в получении дорогостоящих подарков для себя и домочадцев от представителей деловых кругов и попытке договориться с одним из крупнейших в стране издательских домов о благосклонном освещении деятельности правительства.

Семья Нетаньяху настаивает на своей невиновности, выражает уверенность в том, что процессы закончатся ничем, а также говорит о них как о политическом заговоре с целью смены власти в стране.