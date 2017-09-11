В МВД Украины заявили, что Тимошенко пересекла границу вместе с Саакашвили

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко в вагоне поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко в вагоне поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Депутат украинского парламента, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что лидер партии" Батькивщина" Юлия Тимошенко и еще четыре депутата незаконно пересекли границу Украины вместе с экс-президентом Грузии и бывшем губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

"Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко ("Батькивщина"), Юрий Деревянко (внефракционный депутат, соратник Саакашвили), Павел Костенко (партия "Самопомощь"), Дмитрий Добродомов (внефракционный)", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что депутатская неприкосновенность не распространяется на уголовное преступление — незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

"Также незаконно пересёк границу бывший дважды Глава СБУ Валентин Наливайченко. Остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", — отметил Геращенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.