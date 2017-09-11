В Кабуле из тюрьмы освободили двух россиянок

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Из тюрьмы в Кабуле освобождены россиянка, отбывавшая наказание за попытку присоединиться к ИГ*, и ее дочь, сейчас они находятся в российском посольстве в Афганистане.

"Вчера, 10 сентября, из кабульской тюрьмы Пули-Чархи сотрудниками посольства освобождена российская гражданка Куджаева Т.П., 1991 года рождения, и ее малолетняя дочь Аиша, 2012 года рождения, отбывавшие наказание за попытку присоединиться к афганскому крылу ИГ*. Глава семейства – гражданин Куджаев М.А., 1984 года рождения, еще отбывает наказание", — рассказали в дипмиссии.

По словам дипломатов, с момента задержания семьи Куджаевых в 2016 году консульский отдел посольства постоянно находился на связи с представителями Консульского департамента МИД Афганистана и государственным адвокатом осужденных, а также руководством кабульской тюрьмы по вопросам содержания россиян, оказания им медицинской помощи, связи с посольством и родственниками.

"После освобождения гражданка Куджаева с дочерью была доставлена в российскую дипмиссию, где им было обеспечено питание и проживание, а также предложена медицинская помощь", — уточнили в посольстве.

* Террористическая организация, запрещенная в России