Два пожара произошли на выходных из-за обстрелов территории ДНР

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Два пожара произошли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за выходные, сообщили в понедельник в МЧС ДНР.
"Девятого сентября из-за попадания взрывоопасного предмета произошел пожар в Донецке по улице Мамина-Сибиряка. Огнём уничтожены кровля на площади 80 квадратных метров, 16 квадратных метров перекрытия, мебель, два оконных блока", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
По данным ведомства, еще один пожар из-за обстрела произошел в воскресенье в Горловке.
"Огнём уничтожена сухая трава на площади три гектара", — добавили в МЧС.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.