Два пожара произошли на выходных из-за обстрелов территории ДНР

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Два пожара произошли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за выходные, сообщили в понедельник в МЧС ДНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"Девятого сентября из-за попадания взрывоопасного предмета произошел пожар в Донецке по улице Мамина-Сибиряка. Огнём уничтожены кровля на площади 80 квадратных метров, 16 квадратных метров перекрытия, мебель, два оконных блока", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

По данным ведомства, еще один пожар из-за обстрела произошел в воскресенье в Горловке.

"Огнём уничтожена сухая трава на площади три гектара", — добавили в МЧС.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.