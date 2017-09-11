В ДНР заявили, что силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"За прошедшие сутки ВС Украины 32 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.