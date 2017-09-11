В ДНР заявили, что силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 32 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.