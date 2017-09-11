Додон назвал основные темы встречи с Путиным в Сочи

КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита глав стран-участниц СНГ, который пройдет 11 октября в Сочи, провокации властей Молдавии в адрес РФ и ситуацию в Приднестровье.

С начала года правительством Молдавии и парламентским большинством была принята череда антироссийских мер, среди которых высылка пятерых российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

"Понятно, что мы в любом случае там будем общаться. Там будет и саммит руководителей ЕАЭС, в котором я также буду участвовать, потому что мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя. Конечно, мы запустили процесс подготовки встречи с Владимиром Путиным. Проинформировали об этом посольство РФ в республике. Наше посольство в России также занимается подготовкой к этой встрече", — сообщил Додон.

Он отметил, что в круг вопросов, которые он рассчитывает обсудить с российским лидером, входят двусторонние отношения.

"Конечно, это двусторонние отношения, как нам пройти через все эти явные провокации против России, против президента РФ, против президента Молдавии. Как помочь молдавским гражданам, которые работают в России, молдавским экспортерам, которые поставляют свои товары на российский рынок. Безусловно, мы поговорим и о проектах на будущее. Конечно, поговорим о ситуации в Приднестровье", — пояснил Додон.

Он еще раз подчеркнул свою позицию о том, что "миротворческая операция на Днестре успешна и ее надо продолжить".

"Никаких вопросов здесь к миротворческой операции Российской Федерации на Днестре не должно быть и не может быть. Круг этих вопросов будем обсуждать", — отметил Додон.