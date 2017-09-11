В Бангладеш предложили создать "зону безопасности" для беженцев-рохинджа

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен – РИА Новости. Президент Бангладеш Абдул Хамид предложил создать "зону безопасности" под эгидой ООН или Исламской организации сотрудничества для беженцев из мьянманского региона Ракхайн.

Такую идею бангладешский президент озвучил во время переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" саммита ОИС по науке и технологиям, которая прошла накануне в Астане.

Дакка повышает давление

"Зона безопасности для временно перемещенных мьянманских граждан может быть создана под управлением ООН или ОИС и других международных организаций для гарантирования их безопасного возвращения", — цитирует президента бангладешская пресса.

Президент подчеркнул, что "такой густонаселенной стране" как Бангладеш сложно принимать большое число беженцев, призвав Мьянму принять рохинджа обратно.

Бангладеш, куда по оценкам ООН, с конца августа бежали порядка 270 тысяч жителей региона Ракхайн – преимущественно представители народности рохинджа, в последние дни усиливает критику и международное давление на власти соседней страны. Так, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ранее также призвала власти Мьянмы забрать назад представителей рохинджа.

Накануне министр иностранных дел Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али провел брифинг для глав иностранных дипмиссий. После этого он заявил прессе, что правительство Бангладеш приравнивает происходящее в Ракхайне к геноциду. При этом он заявил, что там за последние две недели погибли 3 тысячи человек, хотя официально Мьянма сообщала примерно о 400 погибших.

"Только Нейпьидо может разрешить кризис. Мы проводим двусторонние переговоры с Мьянмой по проблеме рохинджа. Мы не будем воевать, потому что это никогда не решало проблем", — цитирует министра бангладешская пресса.

По его словам, "теперь, встретив давление, Мьянма согласилась репатриировать рохинджа, которые имеют национальные документы". Однако одним из корней проблемы статуса рохинджа является тот факт, что власти Мьянмы не признают их гражданами страны.

Торговля сохранится

Махмуд Али напомнил, что Бангладеш и Мьянма и ранее достигали таких соглашений. Так, в 1992 году Мьянма согласилась на репатриацию почти 237 тысяч беженцев-рохинджа из Бангладеш. В настоящее время, по данным министра, в Бангладеш находится 700 тысяч беженцев их Ракхайна, в том числе 270-300 тысяч, прибывших в последние две недели.

Сложившаяся ситуация влияет на динамику торговли между двумя странами. По данным издания Dhaka Tribune, министерство торговли "оставило попытки" увеличить торговый оборот между двумя странами после начала кризиса. При этом министр торговли Тофаил Ахмед заявил, что планов прекращать экономические связи с Мьянмой, как это сделали Мальдивы, у Бангладеш нет.

В штате Ракхайн в Мьянме военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Более 400 человек погибли, порядка 270 тысяч бежали в соседний Бангладеш.