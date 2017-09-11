Додон рассказал, когда можно будет решить приднестровский вопрос

КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости, что приднестровский вопрос по существу можно будет решать только после выборов в парламент Молдавии в 2018 году, а пока необходимо сосредоточиться на текущих проблемах обоих берегов Днестра.

"Если смотреть объективно, то как минимум в последующие несколько лет – этот и последующий годы точно — никаких подвижек не будет. Для нас важно сохранить до 2019 года статус-кво, чтобы ситуация не ухудшилась, чтобы не развязалась новая война, чтобы, не дай Бог, не появились силы НАТО по Днестру. Вот это наша задача номер один, и параллельно решать что-то из текущих вопросов для граждан обоих берегов Днестра", — сказал Додон.

По его словам, решить приднестровский вопрос возможно при соблюдении трех моментов.

"Первое, и это должно быть основой, – это промолдавское большинство в парламенте. Такая власть может появиться в конце 2018 года — после парламентских выборов в Молдавии. Второе важное условие – это все-таки договориться с Левым берегом создать общую страну. Это очень непросто. Разные поколения, разные системы государственного управления, разные налоговые системы. Это не год работы и не два", — сказал Додон.

По его словам, в-третьих, "нужно будет найти геополитическое окошко, чтобы убедить Запад и Восток сесть за стол переговоров именно по этому вопросу, убедить Россию и США, что им выгодно в международном плане показать историю успеха в Молдавии". "Это будет непросто. Но я надеюсь, что в 2019-2020 годах такое окошко у нас появится", — сказал президент.

"Поэтому оптимистичный сценарий – это 2019-2020 годы. Было бы идеально провести президентские выборы 2020 года в объединенном государстве. К этому мы должны стремиться. Чтобы и парламентские выборы 2022 года были на обоих берегах страны", — заключил Додон.