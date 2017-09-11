КНДР пригрозила США "болью и страданиями" в случае новых санкций

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. КНДР заявила о готовности к беспрецедентным мерам в случае новых санкций в отношении страны. В Пхеньяне пригрозили, что ответ на ограничения принесет США "великие боль и страдания".

В начале сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Японские и южнокорейские военные оценили мощность заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз превышает потенциал атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

В ответ США пообещали вынести на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции по новым санкциям в отношении Северной Кореи.

Ответ КНДР

В понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало заявление МИД Северной Кореи. В ведомстве заявили, что санкции и давление со стороны США входят в "крайне безрассудную фазу".

По мнению Пхеньяна, США манипулируют Советом Безопасности ООН для того, чтобы ужесточить санкции против Северной Кореи. Пхеньян также отметил, что пристально следит за действиями США и готов дать отпор.

"Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такие великие боль и страдания для Соединенных Штатов, через которые они не проходили за свою историю", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что "супермощное термоядерное оружие" было разработано для сдерживания возрастающих враждебных действий со стороны США и предотвращения ядерной войны на Корейском полуострове.

Позиция Ким Чен Ына

В воскресенье ЦТАК также сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал ученых ядерщиков не ослаблять усилий для совершенствования ядерных сил страны. об этом политик заявил на приеме, который был устроен в честь 69-й годовщины создания Корейской Народно-Демократической республики.

Агентство отмечает, что Ким Чен Ын дал указание "развертывать научно-исследовательскую работу для укрепления ядерных сил сдерживания". Лидер КНДР также выразил уверенность в том, что "благодаря независимой экономике, коллективу ученых, армии и народу окончательная победа революции идей чучхе предопределена".

"Водородная бомба со сверхмощной силой взрыва является водородной бомбой товарища Ким Чен Ына и термоядерной бомбой ТПК (Трудовой партии Кореи. — Прим. ред.), в которой сконцентрирована пламенная любовь к Родине и народу уважаемого высшего руководителя", — говорится в сообщении ЦТАК.

"Огонь и ярость" от Трампа

В августе американский президент Дональд Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что "Северной Корее лучше больше не угрожать США".

"Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — отметил американский лидер.

Аналогичную позицию высказал и шеф Пентагона Джеймс Мэттис.

"КНДР следует сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления иметь ядерное оружие. КНДР должна прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", — говорится в заявлении главы оборонного ведомства.

Позднее министр обороны США заявил, что военные готовы применить силу против Пхеньяна.

В ответ на слова Трампа об "огне и ярости" Пхеньян пригрозил ударить по американской военной базе на острове Гуам.

Позиция России

В конце августа ситуацию вокруг КНДР прокомментировал российский постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, для нормализации обстановки необходимо "задействовать политический инструментарий".

"Военного решения проблем Корейского полуострова быть не может. Полагаем, что все дальнейшие решения Совета Безопасности по КНДР должны четко указывать на это обстоятельство. Необходимо также исключить дополнительные односторонние санкции, сверх тех, которые принимаются самим Советом", — заявил дипломат на экстренном заседании Совбеза ООН.

Небензя также призвал КНДР выполнять резолюции Совбеза и свернуть запрещенные программы.

На прошлой неделе российский постпред вновь заявил, что военного решения проблем Корейского полуострова не существует. При этом Небензя обвинил Северную Корею в подрыве безопасности.

"Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в глобальном масштабе. Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР", — сказал дипломат.

Небензя призвал все стороны вернуться к диалогу и переговорам как единственному способу решения проблемы.