Премьер Израиля подтвердил встречу с Трампом на Генассамблее ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет во второй половине сентября в Нью-Йорке.

В США глава израильского правительства летит через Латинскую Америку, где он собирается посетить Аргентину, Колумбию и Мексику.

"Из Мексики я отправлюсь в США, чтобы выступить перед Генассамблеей ООН и встретиться с моим другом президентом Дональдом Трампом", — цитирует пресс-служба Нетаньяху заявление, которое глава правительства сделал минувшей ночью перед вылетом за океан.

Газета "Гаарец" ранее писала о планах Трампа обсудить в Нью-Йорке с Нетаньяху и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом перспективы перезапуска ближневосточного мирного процесса. Для президента США это будет первая личная встреча с лидерами конфликтующих сторон с майского визита в регион.

Трамп в первые же дни своего правления объявил о намерении вплотную заняться ближневосточным миротворчеством, вернуть израильтян и палестинцев за стол переговоров после трех лет перерыва и помочь результативному завершению их диалога. Заниматься этим вопросом он поручил своему советнику и зятю Джареду Кушнеру, который неоднократно посещал регион вместе с представителем США по международным переговорам Джейсоном Гринблаттом. Никаких деталей своих предложений американские посредники до сих пор не обнародовали.