МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс хочет выявить источник утечек информации в СМИ, проверив всех сотрудников Совета национальной безопасности страны на детекторе лжи, сообщил интернет-портал Axios.

Не ссылаясь на конкретные источники, Axios отмечает, что Сешнс неоднократно делился подобной идеей со своими коллегами. Однако неясно, действительно ли сотрудники Совета национальной безопасности США должны будут пройти тест на полиграфе, подчеркивает портал.

Те, кто будет проводить допрос, в индивидуальном порядке будут задавать сотрудникам СНБ вопрос о том, что они знают об утечках расшифровок телефонных разговоров президента Дональда Трампа с зарубежными лидерами. Генпрокурор полагает, что утечки исходят именно из Совета национальной безопасности, поскольку лишь немногие люди имеют доступ к расшифровкам, отмечает портал.

Представитель Сешнса отказался комментировать эту информацию, сообщает сайт Axios.

Ранее пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что ведомство возмущено утечками телефонных разговоров президента Трампа.

Зимой в прессе оказались подробности разговоров Трампа с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето и премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом. С мексиканским президентом американский лидер обсуждал строительство стены на границе, против которого Мексика категорически возражает. С Тернбуллом Трамп говорил на повышенных тонах после того, как тот предложил США выполнить свои обязательства и принять тысячи беженцев, находящихся в Австралии.