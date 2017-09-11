Во Флориде более трех миллионов человек остались без света из-за "Ирмы"

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА новости. Более 3 миллионов человек в штате Флорида остались без электричества, сообщила в воскресенье крупнейшая энергетическая компания штата FPL.

По данным компании, речь идёт о 3,3 миллиона потребителей. Причем, некоторые округа обесточены на 95%.

Ранее сообщалось, что без электричества остались около 2 миллионов потребителей. Компания обещала, что как только появится возможность, около 16 тысяч ее сотрудников начнут восстановительные работы.

Ранее метеослужба США снизила категорию опасности урагана "Ирма" с третьей до второй. Средняя скорость ветра урагана снизилась до 110 миль в час (175 километров в час).

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.