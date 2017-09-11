На Украине завели уголовное дело после "прорыва" Саакашвили через границу

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Уголовное дело о незаконном переходе через границу возбуждено после "прорыва" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину, сообщает в понедельник Национальная полиция страны.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

"Сегодня, 11 сентября, полиция Львовщины по факту событий вблизи пункта пропуска на украинско-польской границе "Шегини" внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по ст. 332 "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.