Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в двух американских штатах

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышках гепатита А в Калифорнии и Колорадо в США, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"Медицинская служба Сан Диего (штат Калифорния) объявила 1 сентября о повышении уровня угрозы эпидемического распространения гепатита А. На начало сентября в стихийно возникшем поселении бездомных лиц в районе Сан Диего диагноз гепатит А был установлен у 379 человек, 15 из которых умерли. Муниципальные власти города проводят масштабные мероприятия по очистке и дезинфекции территории, на которой проживают бездомные. Городские власти и власти штата обвиняют друг друга в возникновении этой ситуации. Согласно статистике, настоящая вспышка гепатита А является самой крупной за последние 20 лет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 30 августа министерство здравоохранения штата Колорадо сообщило, что "документально подтверждено 54 случая (1 со смертельным исходом) заражения гепатитом А мужчин, которые употребляли наркотические вещества в инъекциях и имели сексуальные контакты с мужчинами".

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.